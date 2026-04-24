Деталі зібрав 24 Канал. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 9:09, а вже незабаром пролунали вибухи.
Що відомо про вибухи в Києві сьогодні?
Те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу о 9:16. Імовірно, це могла бути робота ППО.
Згодом було чутно нові вибухи.
О 9:21 роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав бути в укриттях.
На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА,
– написав він.
"Над Києвом ворожі цілі. Будьте в укриттях до відбою тривоги!" – додав керівник КМВА Тимур Ткаченко о 9:24.
Важливо! О 9:36 Повітряні сили написали, що над Києвом знову є дрони. Цю інформацію навели і моніторингові спільноти.
Чим атакували Київ 24 квітня та де тривога в Україні?
Повітряні сили о 9:17 попереджали, що на столицю летить група безпілотників. Моніторингові групи писали про загрозу БпЛА для півночі Києва – Оболоні та Мінського масиву.
Близько 9 ранку тривогу дали у Вишгородському районі через рух ударних дронів.
Де ще були вибухи зранку 24 квітня?
- Вночі Росія атакувала Одесу. Є загиблі та понад 10 постраждалих.
- У Кривому Розі росіяни вночі атакували "Шахедами" об'єкт інфраструктури. Поранені двоє чоловіків, один з них у лікарні.
- Зранку чули вибухи і в Миколаєві. Їх було декілька