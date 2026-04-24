Детали собрал 24 Канал. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:09, а уже вскоре прогремели взрывы. В 9:48 дали отбой.
Смотрите также Небо Украины снова терроризируют "Шахеды": тревога добралась до Киева
Что известно о взрывах в Киеве сегодня?
То, что в городе громко, сообщили корреспонденты 24 Канала о 9:16. Предположительно, это могла быть работа ПВО.
Впоследствии были слышны новые взрывы.
В 9:21 работу ПВО подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал быть в укрытиях.
На Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА,
– написал он.
"Над Киевом вражеские цели. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги!" – добавил руководитель КМВА Тимур Ткаченко в 9:24.
Важно! В 9:36 Воздушные силы написали, что над Киевом снова есть дроны. Эту информацию привели и мониторинговые сообщества.
Какие последствия атаки на Киев сегодня?
В 9:56 стало известно о первых последствиях атаки, о чем сообщил Виталий Кличкоо.
Обломки БпЛА упали на двух локациях в Соломенском районе – на территорию нежилой застройки и в водоем,
– рассказал он.
Чем атаковали Киев 24 апреля и где тревога в Украине?
Воздушные силы в 9:17 предупреждали, что на столицу летит группа беспилотников. Мониторинговые группы писали об угрозе БпЛА для севера Киева – Оболони и Минского массива.
Около 9 утра тревогу дали в Вышгородском районе из-за движения ударных дронов.
Где еще были взрывы утром 24 апреля?
- Ночью Россия атаковала Одессу. Есть погибшие и более 10 пострадавших, разрушены дома.
- Был и удар по кораблю, который шел загружаться зерном в один из портов в Одесской области. Судно шло под флагом Сент-Китс и Невис. Пожар на балкере потушил сам экипаж.
- В Кривом Роге россияне ночью атаковали "Шахедами" объект инфраструктуры. Ранены двое мужчин, один из них в больнице.
- Утром слышали взрывы и в Николаеве. Их было несколько.