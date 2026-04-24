В городе был слышен звук взрыва. Об этом проинформировал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Смотрите также Россияне запустили 2 баллистические ракеты и более сотни дронов: сколько целей удалось сбить

Что известно о взрывах в Николаеве 24 апреля?

Тревога распространилась в 8:46. Для города объявляли угрозу ударов враждебными БПЛА. Взрыв прогремел около 8:59.

Позже корреспонденты Общественного сообщали о повторном взрыве уже в 9:02. Позже в 9:06 дали отбой воздушной тревоги.

На момент публикации информация о возможных последствиях атаки отсутствует. Вероятно, местные власти предоставит эти данные впоследствии.

Где тревога: смотрите на карте

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Накануне, 23 апреля, сообщалось, что в ближайшие 2 суток российские войска могут осуществить массированные удары по украинским городам. Мониторинговые группы фиксируют перемещение стратегической авиации, что может свидетельствовать о готовящемся обстреле.

Напомним, что в ночь на 20 апреля российские "Шахеды" тоже атаковали Николаев. В результате атаки тогда была повреждена многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.

Где еще фиксировали последствия вражеских атак в последнее время?