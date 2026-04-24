Трагическое известие сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. Он также рассказал о состоянии пострадавших.

Что известно о погибших и раненых в результате обстрела Одессы?

Как отметил Лысак, обеим жертвам российского удара было по 75 лет. Супруги погибли во время ночной атаки.

Известно также о 15 раненых, 8 из которых сейчас находятся в медучреждениях. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Начальник МВА добавил, что на местах попаданий работают коммунальные службы, которые убирают территорию и закрывают оконные проемы.

Также в городе развернули оперативные штабы, где жители могут получить помощь и консультации по компенсации поврежденного жилья. В общем оккупанты попали в 3-этажный жилой дом, где разрушены квартиры и возник пожар. К тому же, повреждены три 2-этажных дома.

Напомним, что, что в результате атаки 16 апреля погибли 9 человек, а количество раненых возросло до 36, среди них есть ребенок. В больницах остаются 9 пострадавших.

