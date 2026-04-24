Трагічну звістку повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Він також розповів про стан постраждалих.

Дивіться також Є інформація про масовані атаки, – мер Івано-Франківська закликав реагувати на тривоги

Що відомо про загиблих та поранених унаслідок обстрілу Одеси?

Як зазначив Лисак, обом жертвам російського удару було по 75 років. Подружжя загинуло під час нічної атаки.

Відомо також про 15 поранених, 8 з яких наразі перебувають у медзакладах. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Начальник МВА додав, що на місцях влучань працюють комунальні служби, які прибирають територію та закривають віконні прорізи.

Також у місті розгорнули оперативні штаби, де жителі можуть отримати допомогу й консультації щодо компенсації пошкодженого житла. Загалом окупанти влучили в 3-поверховий житловий будинок, де зруйновано квартири та виникла пожежа. До того ж, пошкоджено три 2-поверхові будинки.

Нагадаємо, що внаслідок атаки 16 квітня загинули 9 людей, а кількість поранених зросла до 36, серед них є дитина. У лікарнях залишаються 9 постраждалих.

Смертельний обстріл Дніпра 23 квітня: як чоловік висловився про загибель дружини?