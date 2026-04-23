Одна людина досі не виходить на зв’язок, її доля залишається невідомою. Про це повідомляє Очільник Дніпропетровської ОДА Дмитро Ганжа.
Що відомо про жертв внаслідок удару?
У ніч проти 23 квітня російська армія здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпро. У місті пролунала серія вибухів, один із яких спричинив пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок.
Внаслідок атаки загинули 2 людей. За попередньою інформацією, одна людина після удару не виходить на зв’язок. Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбір завалів, щоб встановити її місцеперебування.
Окремо уточнюється інформація про постраждалих унаслідок атаки. Загалом поранення дістали семеро людей, серед них – двоє дітей. Постраждали дівчата віком 9 та 14 років, їх госпіталізували до лікарні.
Також до медзакладу доправили жінок 62 і 68 років, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще один постраждалий, 35-річний чоловік, отримав медичну допомогу та проходитиме лікування амбулаторно.
Що відомо про атаку на Дніпро?
У ніч проти 23 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Дніпру. Перші вибухи пролунали близько 00:30 – перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста з півдня.
Згодом у Дніпрі пролунала серія повторних вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа – загорілися квартири. Також пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема автомобілі та будівлі поруч. У кількох районах міста виникли осередки займання.
До ліквідації наслідків атаки одразу залучили рятувальників, медиків і комунальні служби. Вони працюють на місцях ударів, гасять пожежі та розбирають пошкоджені конструкції. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози повторних атак.
Якими були наслідки останніх атак по Україні?
У Сумах вночі 21 квітня були зафіксовані численні вибухи та пожежі через масовану атаку російських дронів. Сталися влучання у житловий сектор і лікарню. Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки, цивільні автівки та інфраструктура. Серед поранених – троє дітей: це дівчата віком 13, 15 та 17 років. Вони та ще двоє людей госпіталізовані.
Росіяни вкотре запустили "Шахеди" по Україні. Так, під ударом опинилася Одеса, де вночі 22 квітня пролунали вибухи. Під прицілом Росії була інфраструктура, але минулось без пошкоджень та без постраждалих.
Вранці 21 квітня російські дрони вдарили по Прилуках, що у Чернігівській області. Під ударом опинився районний відділ поліції. Унаслідок атаки частина будівлі зруйнована, вибиті вікна, пошкоджені службові автомобілі. Також відомо про 2 постраждалих після атаки.