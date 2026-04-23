Одна людина досі не виходить на зв'язок, її доля залишається невідомою. Про це повідомляє Очільник Дніпропетровської ОДА Дмитро Ганжа.

Що відомо про жертв внаслідок удару?

У ніч проти 23 квітня російська армія здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпро. У місті пролунала серія вибухів, один із яких спричинив пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Внаслідок атаки загинули 2 людей. За попередньою інформацією, одна людина після удару не виходить на зв’язок. Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбір завалів, щоб встановити її місцеперебування.

Окремо уточнюється інформація про постраждалих унаслідок атаки. Загалом поранення дістали семеро людей, серед них – двоє дітей. Постраждали дівчата віком 9 та 14 років, їх госпіталізували до лікарні.

Також до медзакладу доправили жінок 62 і 68 років, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще один постраждалий, 35-річний чоловік, отримав медичну допомогу та проходитиме лікування амбулаторно.

Що відомо про атаку на Дніпро?

У ніч проти 23 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Дніпру. Перші вибухи пролунали близько 00:30 – перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста з півдня.

Згодом у Дніпрі пролунала серія повторних вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа – загорілися квартири. Також пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема автомобілі та будівлі поруч. У кількох районах міста виникли осередки займання.