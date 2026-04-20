Наразі відомо про одного постраждалого місцевого мешканця. Про це розповіли у поліції.

Дивіться також Росія завдала удару по Запоріжжю: є постраждалі

Що відомо про атаку на поліцейських у Прилуках?

Внаслідок атаки сталася пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджень та руйнувань зазнали цивільна інфраструктура і службовий транспорт.

У коментарі Суспільному начальник ГУНП в Чернігівській області Іван Іщенко надав деталі обстрілу.

За його словами, влучання у районний відділ поліції сталося близько 10:35. Він уточнив, що частина будівлі зруйнована, вибиті вікна, пошкоджені службові автомобілі.

За даними ЗМІ, внаслідок дронової атаки у Прилуках також пошкоджені будівлі, розташовані поруч з поліцейським відділом: бібліотека, податкова, суд, заклади місцевого бізнесу та приватні будинки.

Перші хвилини після прильоту у Прилуках: дивіться відео

Що відомо про атаку дронів на Україну 20 квітня ?