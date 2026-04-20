Детальніше про обстріл розповіли у Полтавській ОВА.
Що відомо про атаку на Полтавщину?
Під прицілом ворога опинився Полтавський район. Там працювала ППО.
Уламки впали на територію одного з підприємств. Унаслідок цього там пошкоджено скління будівлі та 2 автомобілі.
На жаль, 2 людини отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога.
Зверніть увагу! Україну у ніч на 20 квітня атакували 142 ударні БпЛА, серед них були й реактивні. Сили ППО знешкодили 113 дронів. Є влучання 28 ударних безпілотників на 18 об'єктах, а також падіння уламків ще на 6.
Нагадаємо, що минулої ночі окупанти також атакували Полтавський район БпЛА. Було влучання у локомотив, минулося без постраждалих.
Які наслідки в інших областях?
20 квітня росіяни атакували об'єкти залізниці на Харківщині, пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо та інша інфраструктура. Постраждалих немає. Загалом з початку 2026 року Росія уже понад 600 разів атакувала залізницю. Також БпЛА вдарив по житловій будівлі у селищі Великий Бурлук, постраждали 3 людини.
Також ворожі дрони атакували Київщину, одна людина постраждала. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі в Броварському районі, була пожежа.
Також вранці радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на нього було скоєно замах. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну будинку, знищивши його. Радник перебуває у лікарні.