Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Які наслідки удару по залізниці?
У ніч проти 20 квітня Росія поцілила по об'єктах залізниці на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, а також будівлю вокзалу.
Пошкодження на Харківщині / Фото Мінрозвитку
На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи,
– уточнили в Міністерстві.
У відомстві додали, що лише з початку 2026 року російська армія вже понад 600 разів атакувала залізницю в Україні. Зокрема, понівечені більш ніж 1 800 об'єктів такої інфраструктури.
Наслідки атаки на залізницю Харківщини / Фото Мінрозвитку
Попри систематичні ворожі обстріли залізничники та відповідні служби оперативно ліквідують наслідки, відновлюють об'єкти та забезпечують рух поїздів країною.
Останні удари по Україні
Також 20 квітня ворожі безпілотники атакували Київщину. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок, кілька будівель, а також знищено три автівки та мотоцикл. Постраждала жінка.
Внаслідок ворожого удару по Харківщині виникала пожежа у житловій будівлі у Великому Бурлуку. Постраждали три людини.
Під час атаки вибух прогримів у Миколаєві. Через обстріл там є пошкодження у житловому секторі, зокрема вибиті вікна. Обійшлось без травмованих.