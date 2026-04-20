Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Які наслідки удару по залізниці?

У ніч проти 20 квітня Росія поцілила по об'єктах залізниці на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, а також будівлю вокзалу.

Пошкодження на Харківщині / Фото Мінрозвитку

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи,

– уточнили в Міністерстві.

У відомстві додали, що лише з початку 2026 року російська армія вже понад 600 разів атакувала залізницю в Україні. Зокрема, понівечені більш ніж 1 800 об'єктів такої інфраструктури.

Наслідки атаки на залізницю Харківщини / Фото Мінрозвитку

Попри систематичні ворожі обстріли залізничники та відповідні служби оперативно ліквідують наслідки, відновлюють об'єкти та забезпечують рух поїздів країною.

