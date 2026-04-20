Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Після 22:00 на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про БпЛА у Чорному морі, що рухалися в напрямку регіону. Вибух в обласному центрі чули о 23:06.

Як повідомив мер після відбою, служби вже розпочали обстеження житлового сектору.

Наразі вже фіксуємо пошкодження, зокрема є вибиті вікна. Роботи тривають. Уся необхідна допомога мешканцям буде надана,

– запевнив посадовець і додав, що постраждалих наразі немає.

Очільник ОВА Віталій Кім уточнив, що внаслідок атаки "Шахеда" у місті є пошкодження багатоповерхівки, декількох приватних будинків, авто, ЛЕП та трамвайних колій.