Вночі ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Шахед 131/136". Про це повідомили у Миколаївській ОДА.
Які наслідки ворожої атаки на Миколаївщину?
Внаслідок російської атаки безпілотниками падіння уламків зафіксували в Миколаївській області. На місці виникла пожежа.
Також начальник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що через падіння уламків було пошкоджено техніку на території об'єкта транспортної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.
В ніч проти 19 квітня на Миколаївщині сили ППО збили та подавили 8 ударних БпЛА типу "Шахед", а також безпілотників-імітаторів різних типів.
До уваги! Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що Путін розраховує на час до переговорів і продовжує обстріли українського цивільного населення, сподіваючись, що Трамп не звертатиме уваги. За його словами, коли пройдуть переговори та відбудеться зупинення активної фази війни, він не зможе вбивати в такому обсязі.
Що ще відомо про атаку Росії в ніч на 19 квітня?
Російська армія з вечора 18 квітня атакувала Україну 236 ударними БпЛА різних типів. По ворожих цілях відпрацювала ППО, однак зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.
У ніч на 19 квітня росіяни атакували Чернігів "Шахедами". У місті пролунала серія вибухів. Відомо, що внаслідок російського удару загинула одна людина – 16-річний юнак. Поранення отримали 4 особи.
Також у Чернігові пошкоджено 7 приватних будинків – з них 3 знищено вогнем – адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.