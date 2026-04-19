Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

До теми Небо України знову тероризують "Шахеди": де є небезпека

Як відпрацювала ППО в ніч на 19 квітня?

У ніч на 19 квітня (з 17:30 18 квітня) противник атакував Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – Росії;

Донецьк, Гвардійське ТОТ та анексована АР Крим.

Близько 150 із ворожих дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– зазначили військові.



Як відпрацювала ППО вночі 19 квітня в Україні / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

Повітряні сили попередили, що ворожа атака триває, в повітряному просторі зафіксовані ворожі БпЛА, тож необхідно дотримуватися правил безпеки.

Які міста України були під атакою нещодавно?