Про це 18 квітня повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки удару по Нікопольщині?

Олександр Ганжа проінформував, що росіяни атакували рейсовий мікроавтобус у Покровській громаді на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у транспорт FPV-дроном.

За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок російського удару постраждали чотири людини. Поранено 65-річного водія мікроавтобуса та трьох пасажирів – хлопчик 14 років та дві жінки – 73 та 82 років.

Одну жінку госпіталізували, а підліток лікуватиметься амбулаторно після допомоги медиків.