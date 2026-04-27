Гроші зловмисники "відмивали" через "конвертаціний центр". Про це повідомили в поліції.

Дивіться також Усе на родичів: в ексвійськкома Одещини знайшли елітні авто та квартири на 50 мільйонів

Як зловмисники змогли викрасти майже 700 мільйонів?

Поліція викрила понад 40 фіктивних підприємств. Серед директорів "компаній" є українці, які проживають на тимчасово окупованій території Донеччини та підтримують російську владу й війну.

Засновником фейкової фірми нібито є громадянин Польщі, проте країна повідомила, що усі присутні в документах особи – вигадані.

Правоохоронці викрили усіх учасників системи, а у грудні 2025 року 3 особам повідомляли про підозру. Згодом зловмисники намагалися залякати слідчих та почали шукати людей, які за 2000 доларів зможуть підпалити автомобіль.

Правоохоронці викрили масштабну схему з розкрадання грошей / Фото поліції

Внаслідок створення схем з розкрадання грошей та мінімізації податків, зловмисники отримали 680 мільйонів гривень.

Також поліція згодом викрила ще 5 учасників схеми й провела близько 40 обшуків у Дніпропетровській області. Правоохоронці вилучили телефони, документи, чорнові записи, 2 мільйони гривень готівкою та елітні авто.

Сімом учасникам схеми слідчі повідомили про підозру у:

створення та участь у злочинній організації;

легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом;

ухилення від сплати податків.

Усі підозрювані перебувають під вартою, а рішення щодо накладання арешту на вкрадені гроші та відшкодування збитків досі вирішується.

На Закарпатті затримано голову військово-лікарської комісії за схему фіктивних відстрочок від мобілізації з вилученням понад 11 мільйонів гривень.

Посадовець за 6 тисяч доларів оформлював документи про "обмежену придатність" без медогляду. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в державній зерновій корпорації України, внаслідок якої держава втратила 105 тисяч тонн зерна вартістю понад 28,8 мільйона доларів США. П'ятьом особам, серед яких колишні топпосадовці корпорації та представники приватного бізнесу, оголошено підозри.