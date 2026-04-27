Деньги злоумышленники "отмывали" через "конвертационный центр". Об этом сообщили в полиции.

Как злоумышленники смогли похитить почти 700 миллионов?

Полиция разоблачила более 40 фиктивных предприятий. Среди директоров "компаний" есть украинцы, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой области и поддерживают российскую власть и войну.

Основателем фейковой фирмы якобы является гражданин Польши, однако страна сообщила, что все присутствующие в документах лица – вымышленные.

Правоохранители разоблачили всех участников системы, а в декабре 2025 года 3 лицам сообщали о подозрении. Впоследствии злоумышленники пытались запугать следователей и начали искать людей, которые за 2000 долларов смогут поджечь автомобиль.

Правоохранители разоблачили масштабную схему по хищению денег

В результате создания схем по хищению денег и минимизации налогов, злоумышленники получили 680 миллионов гривен.

Также полиция впоследствии разоблачила еще 5 участников схемы и провела около 40 обысков в Днепропетровской области. Правоохранители изъяли телефоны, документы, черновые записи, 2 миллиона гривен наличными и элитные авто.

Семерым участникам схемы следователи сообщили о подозрении в:

создание и участие в преступной организации;

легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем;

уклонение от уплаты налогов.

Все подозреваемые находятся под стражей, а решение о наложении ареста на украденные деньги и возмещения убытков до сих пор решается.

Последние новости о коррупционных скандалах

На Закарпатье задержан председатель военно-врачебной комиссии за схему фиктивных отсрочек от мобилизации с изъятием более 11 миллионов гривен.

Чиновник за 6 тысяч долларов оформлял документы об "ограниченной пригодности" без медосмотра. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Также НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в государственной зерновой корпорации Украины, в результате которой государство потеряло 105 тысяч тонн зерна стоимостью более 28,8 миллиона долларов США. Пяти лицам, среди которых бывшие топ-чиновники корпорации и представители частного бизнеса, объявлены подозрения.