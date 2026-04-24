Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство.Інфо".

Какие детали расследования?

До 2025 года Аркадий Василькевич возглавлял Овидиопольский районный ТЦК и СП в Одесской области, а его сын Богдан также ранее работал в районных ТЦК и СП в Одессе и области.

В прошлом году старший Василькевич оставил службу в ВСУ, тогда как младший перешел в командование Военно-морских сил.

Правоохранители подозревают Аркадия в возможном заработке на уклонистах, а сына – в помощи скрывать имущество, которое было куплено на полученные взятки. Жилье и большинство автомобилей семьи упоминаются в расследовании ГБР.

В течение нескольких недель осенью 2022 года на родственников и приближенных к Аркадию Василькевичу лиц было оформлено сразу четыре автомобиля, в частности тесть Анатолий Рожко приобрел Mercedes-Benz GLS 350 2018 года выпуска, брат жены Игорь Рожко купил Honda CR-V 2007 года, жена Алла стала обладательницей Nissan Versa 2015 года выпуска, а Lexus RX 350L 2018 года выпуска был зарегистрирован на близкого друга.



Машины друзей и родственников Васькевича / Фото "Слідство.Інфо"

Стоимость автомобилей, по подсчетам журналистов, могла стоить более 5 миллионов гривен. Однако интересно, что весь официальный доход Василькевича-старшего и его жены в том году составлял лишь 1,5 миллиона гривен.

По данным следствия, сын Василькевича пользуется автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска, однако владельцем он не является.

Кроме того, журналисты обнаружили в Одессе квартиру премиум класса площадью 145 квадратных метров и паркоместо, оформлены на Игоря Рожка, родного дяди Богдана Василькевича. Но, по данным декларации, официальных доходов владельца не хватило бы на такую покупку.

Еще одна квартира площадью 80 квадратных метров в одной из новостроек Одессы предположительно связана с Василькевичем старшим. По данным реестра, указана стоимость квартиры 2,2 миллиона гривен, но рыночная цена и оценка выше – минимум 3,6 миллиона гривен.

В судебном постановлении также упоминаются апартаменты у моря в коттеджном городке Золотой Бугаз, которые оформлены на близких друзей Василькевича.

В 2023 году мать Василькевича старшего стала владелицей квартиры в девятиэтажке в окрестностях Одессы. Стоимость такого жилья может достигать около 2,3 миллиона гривен.

ГБР открыло уголовное производство в отношении Васкевичей: детали

Уголовное производство в отношении семьи экс-военного было открыто в январе 2025 года. Сначала дело стремительно набирало обороты, впрочем потом замедлилось. Последнее постановление в нем датируется августом прошлого года. Журналистам не удалось пообщаться ни с одним из Василькевичей.

В судебном постановлении говорится, Василькевич старший мог организовать схему получения средств за содействие уклонению от мобилизации. После того, по данным следствия, он или по его указаниям было приобретено недвижимость и транспорт и оформлено на родственников или близких.