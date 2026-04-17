Об этом информирует Национальная полиция Украины.
Какие детали схемы известны?
К организации этих коррупционных схем были привлечены должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов, а также связанные с ними "свои" предприниматели-подрядчики.
По данным следствия, в отдельных договорах стоимость древесины для Вооруженных сил Украины была завышена на 30 – 40% от рыночной, тогда как иногда дрова вообще поставляли не в полном объеме.
Такие махинации нанесли государству немалый ущерб. Правоохранители говорят о 100 миллионах гривен недополученных средств.
В полиции добавили, что в рамках 20 открытых уголовных производств специалисты провели почти 50 обысков на территории 15 областей Украины, в том числе и в столице.
Сейчас подозрение получили шесть организаторов схем.
О каких недавних коррупционных разоблачениях известно?
Бывшего заместителя директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия осудили за коррупционные преступления и финансовые махинации. Вместе с тем суд обязал его выплатить более 34 миллионов гривен в пользу предприятия.
В январе 2026 года в офисе партии "Батькивщина" состоялся обыск, во время которого было изъято 40 тысяч долларов. Лидера политической силы Юлию Тимошенко подозревают в даче взяток депутатам за "правильные голоса".
Антикоррупционные органы разоблачили коррупционную схему на государственной зерновой корпорации Украины. Государство недополучило более 100 тысяч тонн зерна на десятки миллионов долларов. Подозрения уже объявлены пяти лицам.