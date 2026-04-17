Об этом информирует Национальная полиция Украины.

Какие детали схемы известны?

К организации этих коррупционных схем были привлечены должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов, а также связанные с ними "свои" предприниматели-подрядчики.

По данным следствия, в отдельных договорах стоимость древесины для Вооруженных сил Украины была завышена на 30 – 40% от рыночной, тогда как иногда дрова вообще поставляли не в полном объеме.

Такие махинации нанесли государству немалый ущерб. Правоохранители говорят о 100 миллионах гривен недополученных средств.

В полиции добавили, что в рамках 20 открытых уголовных производств специалисты провели почти 50 обысков на территории 15 областей Украины, в том числе и в столице.

Сейчас подозрение получили шесть организаторов схем.

О каких недавних коррупционных разоблачениях известно?

  • Бывшего заместителя директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия осудили за коррупционные преступления и финансовые махинации. Вместе с тем суд обязал его выплатить более 34 миллионов гривен в пользу предприятия.

  • В январе 2026 года в офисе партии "Батькивщина" состоялся обыск, во время которого было изъято 40 тысяч долларов. Лидера политической силы Юлию Тимошенко подозревают в даче взяток депутатам за "правильные голоса".

  • Антикоррупционные органы разоблачили коррупционную схему на государственной зерновой корпорации Украины. Государство недополучило более 100 тысяч тонн зерна на десятки миллионов долларов. Подозрения уже объявлены пяти лицам.