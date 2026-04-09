Об этом он заявил на заседании Временной следственной комиссии по вопросам коррупции (ВСК).

Как Коломиец объясняет происхождение у него золота?

Он сообщил, что владеет 1 килограммом 120 граммами золота в слитках 999,9 пробы. По его словам, эти сбережения формировались вместе с семьей в течение длительного периода – с 1993 до 2021 года, в частности за счет зарплат и инвестиций.

Коломиец уточнил, что приобретение золота происходило постепенно в период с 2011 года по июнь 2018 года, и все соответствующие банковские квитанции сохранены и могут быть предоставлены для проверки.

Он подчеркнул, что физический объем золота с 2018 года не менялся, однако его стоимость существенно выросла – почти в 2,7 раза – из-за изменения рыночной цены и курса. По его словам, речь идет именно о переоценке актива, а не его увеличение.

Также чиновник отметил, что до начала службы не подпадал под требования декларирования, а первую декларацию подал уже после мобилизации. После резонанса в медиа он сам инициировал проверку своих деклараций, обратившись в НАПК.

Коломиец отметил, что ни золото, ни другие активы не связаны с его деятельностью в ТЦК, а является результатом многолетней работы, в частности в сфере телекоммуникаций до февраля 2022 года.

Относительно любых коррупционных схем, официально заявляю: я не имел к ним никакого отношения,

– подчеркнул Коломиец.

