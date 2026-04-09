Про це він заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань корупції (ТСК).

Як Коломієць пояснює походження у нього золота?

Він повідомив, що володіє 1 кілограмом 120 грамами золота у зливках 999,9 проби. За його словами, ці заощадження формувалися разом із родиною протягом тривалого періоду – з 1993 до 2021 року, зокрема за рахунок зарплат і інвестицій.

Коломієць уточнив, що придбання золота відбувалося поступово в період з 2011 року по червень 2018 року, і всі відповідні банківські квитанції збережені та можуть бути надані для перевірки.

Він підкреслив, що фізичний обсяг золота з 2018 року не змінювався, однак його вартість суттєво зросла – майже у 2,7 раза – через зміну ринкової ціни та курсу. За його словами, мова йде саме про переоцінку активу, а не його збільшення.

Також посадовець зазначив, що до початку служби не підпадав під вимоги декларування, а першу декларацію подав уже після мобілізації. Після резонансу в медіа він сам ініціював перевірку своїх декларацій, звернувшись до НАЗК.

Коломієць наголосив, що ні золото, ні інші активи не пов’язані з його діяльністю у ТЦК, а є результатом багаторічної роботи, зокрема у сфері телекомунікацій до лютого 2022 року.

Щодо будь-яких корупційних схем, офіційно заявляю: я не мав до них жодного стосунку,

– наголосив Коломієць.

