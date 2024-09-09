Керівника Бучанського, а також Бориспільського ТЦК викрили у наприкінці серпня 2024 року на схемах для ухилянтів. Їхньому затриманню сприяло керівництво Міноборони та Командування Сухопутних військ.

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Зберігав пів мільйона доларів під підлогою та у стінах

За даними СБУ, керівник Бучанського ТЦК та ще двоє осіб спільників пропонували військовозобов'язаним уникнути призову з допомогою фальшивих висновків ВЛК про "погане здоров'я".

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 мільйона американських доларів,

– повідомили у Службі безпеки.

Там також додали, що майже половину цієї суми знайшли у спеціально облаштованих схованках у помешканні посадовця. Їх він обладнав під підлогою та за обшивкою стін.

"Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 мільйон гривень. Утім, одразу після внесення відповідної суми застави слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю", – додали в СБУ.

Цього разу злочинні дії посадовця кваліфікували як незаконне збагачення. Наразі він перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше слідчі повідомили фігурантам про підозру за двома статтями:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Загалом у межах кримінального провадження проведено більше ніж 30 обшуків, за результатами яких крім готівки у фігурантів виявлено незареєстровану зброю, боєприпаси, фіктивні документи ТЦК та ВЛК на десятки ухилянтів,

– розповіли в СБУ.