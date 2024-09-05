У чому звинуватили банкіра

СБУ провів затримку банкіра, що передавав інформацію про місто Харків російським військовим. Ці дані допомагали росіянам коригувати удари та здійснювати точкові обстріли.

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Як банкір допомагав росіянам:

розвідував, де перебувають українські оборонці;

фіксував місцеперебування військових об'єктів;

збирав інформацію про наслідки російських ударів.

Збирати цю інформацію колаборанту допомагав його агент. Фіксація вказаних даних відбувалася, завдяки фільмуванню на телефон.

Що відомо про цю справу

СБУ затримала російського агента у Харкові у липні цього року. Обвинувачений працював на російського шпигуна, що виявися керівником відділу місцевої філії банку.

Обмін інформацією ці особи здійснювали під час особистих зустрічей чи через месенджер. Попри конспірацію, контррозвідка СБУ змогла затримати як шпигуна, так і інформатора.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Зверніть увагу! Зараз обидва фігуранти затримані. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі, а також конфіскація майна.