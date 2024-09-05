В чем обвинили банкира

СБУ провел задержание банкира, который передавал информацию о городе Харьков российским военным. Эти данные помогали россиянам корректировать удары и осуществлять точечные обстрелы.

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Как банкир помогал россиянам:

разведывал, где находятся украинские защитники;

фиксировал местонахождение военных объектов;

собирал информацию о последствиях российских ударов.

Собирать эту информацию коллаборанту помогал его агент. Фиксация указанных данных происходила, благодаря съемке на телефон.

Что известно об этом деле

СБУ задержала российского агента в Харькове в июле этого года. Обвиняемый работал на российского шпиона, оказавшегося руководителем отдела местного филиала банка.

Обмен информацией эти лица осуществляли во время личных встреч или через мессенджер. Несмотря на конспирацию, контрразведка СБУ смогла задержать как шпиона, так и информатора.

Во время обысков у предателя изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России,

– говорится в сообщении СБУ.

Обратите внимание! Сейчас оба фигуранта задержаны. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы, а также конфискация имущества.