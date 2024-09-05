Одно из крупнейших списаний госдолга

Министерство финансов сообщило, что состоялось одно из крупнейших списаний долга за последние реструктуризации суверенных обязательств. Основная цель этой операции это восстановить устойчивость долговой нагрузки, обеспечить макрофинансовую стабильность и увеличить ресурсы государственного бюджета Украины.

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Поэтому, Украины провела обмен 13 серий государственных облигаций и одной серии еврооблигаций "Укравтодора" на общую сумму около 20,5 миллиарда долларов на восемь новых серий еврооблигаций номинальной стоимостью 15,2 миллиарда долларов.

В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 миллиардов долларов. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой настоящей стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%). Это одно из крупнейших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга,

– сообщили в Минфине.

Таким образом, долговые выплаты сократятся на 93%, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Расходы на обслуживание и погашение долга до 2033 года уменьшатся на 77%, что обеспечит общую экономию в размере 22,8 миллиарда долларов.

Важно! Министерство финансов также отметило, что соглашение соответствует целям программы Международного валютного фонда по обеспечению устойчивости долга и получила одобрение стран Большой семерки.