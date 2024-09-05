Почему сохранение учетной ставки является важным
Как рассказывает банкир Сергей Мамедов, передает 24 Канал, из-за усиления инфляции осенью крайне важным станет сохранение учетной ставки на уровне 13%. В то же время по 3-месячным депозитным сертификатам – на уровне 16%.
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- Это, с одной стороны, скажется положительно на развитии кредитования и депозитных программ.
- А с другой – будет иметь "терапевтический" эффект для клиентов.
Каждый гражданин должен быть уверен, что гривне не угрожают глобальные изменения, что, например, инфляция "не проглотит" вложенные средства на депозит, а кредитные ставки не вырастут до "заоблачных". Именно поэтому сохранение учетной ставки, как и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которых формируются кредитная политика и доходность подавляющего большинства депозитов, будут способствовать усилению доверия граждан не только к национальной валюте, но и экономической стратегии государства.
Обратите внимание! Энергетические испытания, которые ждут Украину, могут повлиять на банковский сектор осенью. Однако ни отключение света, ни многодневные блэкауты глобальных сбоев не вызовут в работе банков.
- Большинство банковских отделений подключены к системе Power Banking. Это гарантирует клиентам получение максимального спектра банковских услуг в условиях отсутствия света.
- В то же время в течение последних нескольких месяцев при частом отсутствии электропитания многим участникам рынка удалось оптимизировать собственные рабочие процессы.
Что будет с валютным рынком осенью
Осенью НБУ будет пытаться удержать баланс между спросом и предложением на рынке. И это станет предохранителем для резких курсовых изменений, считает Мамедов.
В течение года монетарная политика НБУ была достаточно эффективной и взвешенной, что позволило активизировать кредитование и постепенно переориентировать гривневые депозиты на более длительные во времени – от 1 года до 2,5 лет, по которым сейчас фиксируются самые большие ставки – до 15% годовых. А внедренный Нацбанком режим "управляемой гибкости" на валютном рынке существенно уменьшил "тягу" на валюту и позволил вернуть рыночное регулирование курсов,
– подчеркивает банкир.
Заметьте! До конца этого года прогнозируется, что курс на рынке будет в пределах 41,3 – 42 гривен за доллар. Это совпадает с показателями, которые были заложены в госбюджет в 2024 году.