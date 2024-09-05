Почему сохранение учетной ставки является важным

Как рассказывает банкир Сергей Мамедов, передает 24 Канал, из-за усиления инфляции осенью крайне важным станет сохранение учетной ставки на уровне 13%. В то же время по 3-месячным депозитным сертификатам – на уровне 16%.

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Это, с одной стороны, скажется положительно на развитии кредитования и депозитных программ.

А с другой – будет иметь "терапевтический" эффект для клиентов.

Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка Каждый гражданин должен быть уверен, что гривне не угрожают глобальные изменения, что, например, инфляция "не проглотит" вложенные средства на депозит, а кредитные ставки не вырастут до "заоблачных". Именно поэтому сохранение учетной ставки, как и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которых формируются кредитная политика и доходность подавляющего большинства депозитов, будут способствовать усилению доверия граждан не только к национальной валюте, но и экономической стратегии государства.

Обратите внимание! Энергетические испытания, которые ждут Украину, могут повлиять на банковский сектор осенью. Однако ни отключение света, ни многодневные блэкауты глобальных сбоев не вызовут в работе банков.

Большинство банковских отделений подключены к системе Power Banking. Это гарантирует клиентам получение максимального спектра банковских услуг в условиях отсутствия света.

В то же время в течение последних нескольких месяцев при частом отсутствии электропитания многим участникам рынка удалось оптимизировать собственные рабочие процессы.

Что будет с валютным рынком осенью

Осенью НБУ будет пытаться удержать баланс между спросом и предложением на рынке. И это станет предохранителем для резких курсовых изменений, считает Мамедов.

В течение года монетарная политика НБУ была достаточно эффективной и взвешенной, что позволило активизировать кредитование и постепенно переориентировать гривневые депозиты на более длительные во времени – от 1 года до 2,5 лет, по которым сейчас фиксируются самые большие ставки – до 15% годовых. А внедренный Нацбанком режим "управляемой гибкости" на валютном рынке существенно уменьшил "тягу" на валюту и позволил вернуть рыночное регулирование курсов,

– подчеркивает банкир.

Заметьте! До конца этого года прогнозируется, что курс на рынке будет в пределах 41,3 – 42 гривен за доллар. Это совпадает с показателями, которые были заложены в госбюджет в 2024 году.