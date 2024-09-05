Чому збереження облікової ставки є важливим

Як розповідає банкір Сергій Мамедов, передає 24 Канал, через посилення інфляції восени вкрай важливим стане збереження облікової ставки на рівні 13%. Водночас за 3-місячними депозитними сертифікатами – на рівні 16%.

Читайте також Що відбувалося з гривнею з моменту її запровадження в Україні

Це, з одного боку, позначиться позитивно на розвитку кредитування та депозитних програм.

А з іншого – матиме "терапевтичний" ефект для клієнтів.

Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку Кожен громадянин має бути певним, що гривні не загрожують глобальні зміни, що, приміром, інфляція "не проковтне" вкладені кошти на депозит, а кредитні ставки не зростуть до "захмар’я". Саме тому збереження облікової ставки, як і ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі яких формуються кредитна політика та дохідність переважної більшості депозитів, сприятимуть посиленню довіри громадян не лише до національної валюти, а й економічної стратегії держави.

Зверніть увагу! Енергетичні випробування, які чекають на Україну, можуть вплинути на банківський сектор восени. Однак ані відключення світла, ані кількаденні блекаути глобальних збоїв не причинять у роботі банків.

Більшість банківських відділень приєднані до системи Power Banking. Це гарантує клієнтам отримання максимального спектра банківських послуг в умовах відсутності світла.

Водночас впродовж останніх кількох місяців за частої відсутності електроживлення багатьом учасникам ринку вдалося оптимізувати власні робочі процеси.

Що буде з валютним ринком восени

Восени НБУ намагатиметься втримати баланс між попитом та пропозицією на ринку. І це стане запобіжником для різких курсових змін, вважає Мамедов.

Протягом року монетарна політика НБУ була досить ефективною та зваженою, що дало змогу активізувати кредитування та поступово переорієнтувати гривневі депозити на більш тривалі в часі – від 1 року до 2,5 років, за якими зараз фіксуються найбільші ставки – до 15% річних. А впроваджений Нацбанком режим "керованої гнучкості" на валютному ринку суттєво зменшив "потяг" на валюту та дав змогу повернути ринкове регулювання курсів,

– підкреслює банкір.

Зауважте! До кінця цього року прогнозується, що курс на ринку буде в межах 41,3 – 42 гривень за долар. Це збігається із показниками, які були закладені у держбюджет у 2024 році.