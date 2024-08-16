Так, під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявили понад 1,2 мільйона доларів. В Офісі генпрокурора уточнили, що йдеться про керівників Бориспільського й Бучанського ТЦК.

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Затримані керівники Бориспільського й Бучанського ТЦК

На Київщині затримали трьох організаторів оборудки – очільники двох районних ТЦК столичного регіону, а також їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.

В СБУ повідомили, що під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявили понад 1,2 мільйона доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках, – під підлогою та за обшивкою стін.

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров'я. За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тисяч доларів з одного ухилянта,

– зазначили в СБУ.

Додали, що в цю суму входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема, фіктивних медичних довідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження ВЛК.

Затримали 2 керівників ТЦК на Київщині / Фото СБУ, Офісу генпрокурора

Для реалізації схеми посадовці ТЦК та СП використовували особисті зв'язки серед представників ВЛК, яких залучали "втемну". Далі фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон, наголосили в Службі безпеки.

Зауважили, що для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого іноземця.

Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч доларів від нових "клієнтів". Після цього в службових кабінетах затримали двох посадовців ТЦК.

Також під час обшуків в оселі іноземця виявили велику кількість зброї. Зокрема, пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється.

Затриманим вже оголосили про підозру за статтями:

"Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань";

️"Неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб".

Підозрюваним загрожує до 8 років за ґратами. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Цікаво! В Офісі генпрокурора повідомили, що вже задокументовано понад 20 осіб, які в такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.



Під час обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів, ще понад 600 тисяч доларів у їхнього спільника. Окрім того, військово-облікові й медичні документи військовозобов'язаних.

