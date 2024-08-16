Так, во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружили более 1,2 миллиона долларов. В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет о руководителях Бориспольского и Бучанского ТЦК.

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Задержаны руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК

На Киевщине задержали трех организаторов сделки – руководителей двух районных ТЦК столичного региона, а также их сообщника – гражданина страны Южного Кавказа.

В СБУ сообщили, что во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружили более 1,2 миллиона долларов. Большинство изъятой наличности фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках, – под полом и за обшивкой стен.

Фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежание призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тысяч долларов с одного уклониста,

– отметили в СБУ.

Добавили, что в эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в частности, фиктивных медицинских справок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения ВВК.

Задержали 2 руководителей ТЦК в Киевской области / Фото СБУ, Офиса генпрокурора

Для реализации схемы должностные лица ТЦК и СП использовали личные связи среди представителей ВВК, которых привлекали "втемную". Далее фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с воинского учета, что давало им возможность сбежать за границу, отметили в Службе безопасности.

Заметили, что для поиска уклонистов и передачи денег чиновники ТЦК привлекли своего знакомого иностранца.

Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тысяч долларов от новых "клиентов". После этого в служебных кабинетах задержали двух должностных лиц ТЦК.

Также во время обысков в доме иностранца обнаружили большое количество оружия. В частности, пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается.

Задержанным уже объявили о подозрении по статьям:

"Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований";

️"Неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, которая занимает ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц".

Подозреваемым грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Интересно! В Офисе генпрокурора сообщили, что уже задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.



Во время обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов, еще более 600 тысяч долларов у их сообщника. Кроме того, военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

