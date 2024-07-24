Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Корупція у ТЦК на Тернопільщині

Кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2000 доларів,

– розповіли у поліції.

Зокрема, за те, аби повпливати на членів ВЛК задля списання з військової служби хотіли від 5 до 15 тисяч доларів. Таку ж суму просили за "допомогу" у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

Поліцейські з бійцями спецпідрозділу КОРД провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків. У ході операції вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців.

Обшуки через незаконну діяльність ТЦК: дивіться відео

Варто вказати, що під час чергового засідання ради оборони Тернопільщини 23 липня за систематичні хабарі затримали керівника Борщівського ТЦК. Тоді повідомлялося, що поліція разом з спецпризначенцями проводить обшуки у Чортківському та Тернопільському районах для виявлення можливих спільників та розкриття повної схеми корупції.