Інцидент вже прокоментували у Державній прикордонній службі. Там наголосили, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів, а тому прикордонники ретельно перевіряють усіх військовозобов'язаних на цій території, передає 24 Канал.

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Дружина розповіла про зіпсовану відпустку

Дружина військового, журналістка Олеся Котубей-Геруцька у мережі розповіла деталі затримання. За її словами, о 09:30 на платформі села Кваси Закарпатської області військовослужбовця Владислава зупинили правоохоронці та прикордонники, щоб перевірити документи. Чоловік показав УБД, дозвіл на відпустку, а також пояснив, що подружжя не планує підійматися у прикордонну зону, де нині необхідно попередньо реєструватися.

Втім, прикордонники та правоохоронці заявили, що військовий зобов'язаний проїхати з ними у село Ділове, що за 36 кілометрів від села Кваси. Владислава забрали у відділ прикордонної служби, а його дружині Олесі довелося чекати чоловіка біля місцевого Будинку культури, оскільки її до відділу не пропустили.

Дружина чекала близько 5 годин, а потім дізналася що Владислава вже вивезли з Ділового. Чоловік зателефонував Олесі й повідомив, що його "кудись везуть". Оскільки чоловіка затримали з незрозумілих причин, то дружина також зв'язалася з його командуванням. З їхньою допомогою Олеся дізналася, що чоловіка доставили до Хустського ТЦК, що за 70 кілометрів від Ділового, куди подружжя привезли з Квасів.

Військового відпустили лише під вечір, близько о 18-й години. Подружжя не повернули ні до села Квасів, ні до Ділового, а лише підвезли до селища Солотвино.

Олеся у мережі наголосила, що це друга й крайня відпустка Владислава цього року. Дружина дуже засмучена, адже "перевірка" повністю зіпсувала відпочинок.

Дружина військового розповіла, як його затримали в Карпатах / Скриншоти з інстаграм-сторінки lesia_cat_killer

Водночас речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі hromadske заявила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів, тому "співробітники ДПСУ ретельно й толерантно перевіряють усіх військовозобов'язаних, які перебувають у прикордонній зоні".