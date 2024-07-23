Поліція Тернопільщини проводить понад 30 обшуків у Чортківському та Тернопільському районах. Усе для того, щоб виявити можливих спільників та розкрити повну корупційну схему.

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Що відомо про затримання керівника ТЦК

Затримання відбулося під час чергового засідання ради оборони Тернопільщини 23 липня в приміщенні Тернопільської обласної ради.

За даними "Тернополян", начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко продемонстрував присутнім відео з нарізками розмов, які свідчать про корупційні дії окремих районних керівників ТЦК та СП, зокрема вимагання грошей за уникнення мобілізації. Зауважимо, що працівники ТЦК також були присутні на засіданні.

Свідки зазначили, що після доповіді поліцейського деяким військовим стало погано і до будівлі облради викликали кілька швидких допомог.

Керівникові ТЦК та СП Борщова слідчі та спецпризначенці КОРД вручили підозру. Одразу після цього група поліцейських та військовий перейшли до його авто, де проводився обшук. Посадовця підозрюють у хабарництві.

Наразі правоохоронці спільно з спецпризначенцями проводять більше, ніж 30 обшуків у Чортківському та Тернопільському районах для виявлення можливих спільників та розкриття повної схеми корупції.

У Тернопільському обласному ТЦК підтвердили, що на фото з обшуку в авто перебуває саме військовий комісар з Борщова, проте загалом відмовились коментувати ситуацію. Поліція Тернопільщини пообіцяла надати більше деталей згодом.

З власних джерел видання стало відомо, що обшуки також провели у колишнього військкома Борщева Сергія Ткача, який наразі працює в Борщівській міській раді.