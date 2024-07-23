Полиция Тернопольщины проводит более 30 обысков в Чертковском и Тернопольском районах. Все для того, чтобы выявить возможных сообщников и раскрыть полную коррупционную схему.

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Что известно о задержании руководителя ТЦК

Задержание произошло во время очередного заседания совета обороны Тернопольщины 23 июля в помещении Тернопольского областного совета.

По данным "Тернополян", начальник полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко продемонстрировал присутствующим видео с нарезками разговоров, которые свидетельствуют о коррупционных действиях отдельных районных руководителей ТЦК и СП, в частности вымогательство денег за избежание мобилизации. Заметим, что работники ТЦК также присутствовали на заседании.

Свидетели отметили, что после доклада полицейского некоторым военным стало плохо и к зданию облсовета вызвали несколько скорых помощи.

Руководителю ТЦК и СП Борщова следователи и спецназовцы КОРД вручили подозрение. Сразу после этого группа полицейских и военный перешли к его авто, где проводился обыск. Чиновника подозревают во взяточничестве.

Сейчас правоохранители совместно со спецназовцами проводят более, чем 30 обысков в Чертковском и Тернопольском районах для выявления возможных сообщников и раскрытия полной схемы коррупции.

В Тернопольском областном ТЦК подтвердили, что на фото с обыска в авто находится именно военный комиссар из Борщева, однако в целом отказались комментировать ситуацию. Полиция Тернопольщины пообещала предоставить больше деталей позже.

Из собственных источников издания стало известно, что обыски также провели у бывшего военкома Борщева Сергея Ткача, который сейчас работает в Борщевской городском совете.