Об этом президент Украины рассказал в интервью BBC. Кроме того, Зеленский сказал о результатах борьбы с коррупцией, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об уровне коррупции в Украине

Глава государства подчеркнул, что украинская власть просто борется с коррупцией. Президент считает, что наше государство делает все максимально, насколько это возможно на время войны.

Мы это делаем. У нас эту борьбу видно. У нас есть результат. Мы не закрываем глаза на это. У нас нет чужих, своих, нам все равно,

– сказал украинский лидер.

Президент Зеленский также отметил постоянные усилия, направленные на борьбу с коррупцией в стране. Он подчеркнул видимый прогресс, достигаемый, и подтвердил приверженность к решению всех вопросов без исключения. Он признал наличие ошибок и несовершенства в системе.

"Мы были в системе Советского Союза, долгие годы. А после этого у нас независимость, восстановление независимости, молодое государство с последствиями, с теми же когда-то партийными рабочими, которые теперь уже остались в независимой Украине, но с теми же привычками и т.д.", – отметил президент.

Несмотря на трудности, Зеленский выразил уверенность в достижении значительных результатов в борьбе с коррупцией. Он отметил создание антикоррупционных органов как решающий шаг в этом деле, подчеркнув их независимость и эффективность в борьбе с коррупцией, что делает их одними из самых мощных и сложных институтов в Европе.