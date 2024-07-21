Зеленский о потерях Украины в войне

Я знаю, сколько сейчас, я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. Для меня это очень болезненный вопрос и очень важный. Я каждый день вижу эти изменения, и они не в положительную сторону. Я сейчас не могу вам назвать это количество, потому что такой момент. Мы не хотим, чтобы россияне знали всю информацию,

– ответил президент.

Гарант подчеркнул: следует как можно больше минимизировать потери.

"Разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый третий – каждый второй", – рассказал Зеленский.

По его словам, это означает, что россияне не борются за своих раненых, а просто оставляют их на поле боя.