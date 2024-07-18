На днях стало известно, что оккупанты бросают в бой даже раненых. А еще ставят "заградительные отряды", которые расстреливают тех, кто хочет отступить. Поэтому многие россияне накладывают на себя руки на фронте.

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Россияне меняют командиров из-за потерь в Харьковской области

Что касается россиян, то даже они были удивлены теми огромными потерями, которые они понесли во время этой операции. У них начались внутри процессы, где некоторых командиров уже снять нельзя, потому что они уничтожены, но по некоторым начались кадровые изменения для того, чтобы дальше изменить подход к делу. Хотя я не верю в то, что даже если россияне поменяют у себя всех своих командиров, их тактика изменится. Стратегически все равно это будет примерно та же история – это сумасшедшее количество пехоты, которой забрасывают наши позиции,

– сказал Максим Жорин.

Жорин об украинских командирах

Он обратил внимание, что Силы обороны пытаются разобраться, "почему не везде мы были готовы". Похожие процессы происходят в обеих армиях.

"Если говорить о нас, то, конечно, трудно сказать, что мы полностью были готовы, хотя и вроде бы казалось – планы все видели и понимали заранее. Я надеюсь, что все же в стране перестанут бояться по-настоящему проводить расследования, привлекать к ответственности, даже если это очень высокая должность в Вооруженных силах и даже если очень высокое звание у этого человека", – отметил заместитель командира 3-й ОШБр.

Максим Жорин подчеркнул, что сейчас много молодых офицеров, способных заменить тех генералов, "которые до сих пор командуют, но не очень много знают о войне".

Интересно! Чтобы получить технологическое преимущество над врагом, в Украине разрабатывают боевых роботов. В Минобороны определили эту задачу как приоритетную. А в Генштабе разработали программу "Сохранение жизни военного", которую контролирует Александр Сырский.