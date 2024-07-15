Позже издание "Агентство" назвало личность стрелка. Это Иван Дьяконов, который до войны фигурировал в делах о грабежах.

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Почему россиянин стрелял по соседским детям под Волгоградом

Как у него получилось так, что он стрелял, – я на этот вопрос не могу ответить. Ребенок находится в больнице, в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей,

– сказала Галина Коновалова, глава Отрожкинского сельского поселения, которое рядом с хутором.

Оккупант, а также его брат, который тоже вернулся с войны против Украины, праздновали что-то у знакомой. Когда рядом с музыкой проходила компания детей 9 – 13 лет, Дьяконов стал стрелять – сначала, вероятно, из пистолета Макарова, а затем из карабина.

За несколько мгновений до этого дети почувствовали неладное и выключили музыку. В этот момент услышали, как перезаряжается оружие. Они упали на землю, но потом встали, узнав стрелявшего. 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге, поэтому дети убежали. Дьяконов стрелял им вслед.

Полиция приехала только через час-полтора и боялась заходить в дом. 48-летнего стрелка задержали и изъяли у него оружие. Дьяконов пока не объяснил свои действия. На месте нашли гильзы от карабина и пистолета Макарова, а в сейфе – заряженный пистолет и два магазина от другого оружия.

Утром приехал психолог, который опросил детей. У мальчика, который в больнице, сквозное пулевое ранение.

СМИ привели детали биографии Дьяконова

Он давно собирался на войну, но заключил контракт только в мае. В Украине оккупант получил ранение, поэтому приехал домой в отпуск.

в 2009 году он украл у соседки по хутору мобильный, а через месяц – бензопилу. Убытки составили 10 тысяч рублей. Дьяконов признал вину, но когда через пять лет у него украли авто, в материалах дела говорилось, что он не имел судимости.

в 2018 году мужчина стал предпринимателем, занимался электромонтажными работами. Затем работал в охранной фирме в Москве.