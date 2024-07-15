Пізніше видання "Агентство" назвало особу стрільця. Це Іван Дьяконов, який до війни фігурував у справах про грабунки.

Дивіться також Кидають на штурми поранених на милицях, – військовий розповів про втрати окупантів

Чому росіянин стріляв по сусідських дітях під Волгоградом

Як у нього вийшло так, що він стріляв, – я на це запитання не можу відповісти. Дитина перебуває у лікарні, у задовільному стані під наглядом лікарів,

– сказала Галина Коновалова, глава Отрожкінського сільського поселення, яке поруч із хутором.

Окупант, а також його брат, який теж повернувся з війни проти України, святкували щось у знайомої. Коли поруч із музикою проходила компанія дітей 9 – 13 років, Дьяконов став стріляти – спершу, імовірно, з пістолета Макарова, а відтак з карабіну.

За кілька митей до цього діти відчули лихе та вимкнули музику. В цей момент почули, як перезаряджається зброя. Вони впали на землю, але потім встали, упізнавши того, хто стріляв. 12-річний хлопчик відчув біль у лівій нозі, тож діти втекли. Дьяконов стріляв їм услід.

Поліція приїхала тільки за годину-півтори і боялася заходити в хату. 48-річного стрільця затримали та вилучили в нього зброю. Дьяконов поки не пояснив свої дії. На місці знайшли гільзи від карабіна та пістолета Макарова, а в сейфі – заряджений пістолет і два магазини від іншої зброї.

Зранку приїхав психолог, який опитав дітей. У хлопчика, який у лікарні, наскрізне кульове поранення.

ЗМІ навели деталі біографії Дьяконова

Він давно збирався на війну, але уклав контракт тільки у травні. В Україні окупант дістав поранення, тож приїхав додому у відпустку.

2009 року він вкрав у сусідки по хутору мобільний, а за місяць – бензопилу. Збитки становили 10 тисяч рублів. Дьяконов визнав провину, та коли за п'ять років у нього вкрали авто, в матеріалах справи ішлося, що він не мав судимості.

2018 року чоловік став підприємцем, займався електромонтажними роботами. Потім працював в охоронній фірмі у Москві.