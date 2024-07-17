Это происходит по непосредственному поручению Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Предложения и наработки, предоставленные во время встречи с ним, учтены и уже частично реализуются.
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Что это за программа
В генштабе рассказали, что программа "Сохранение жизни военнослужащих" – это универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов.
Особое внимание уделят:
- совершенствованию подготовки украинских защитников;
- повышению качества их обучения;
- улучшению оказания медицинской помощи на всех этапах;
- обеспечению отдыха личного состава, который выполняет боевые задачи и ряду других мероприятий.
В то же время важный аспект реализации программы – это действия командиров подразделений, ведь они несут максимальную ответственность за сохранение жизни личного состава.
Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата – самое важное. Позицию можно вернуть, жизнь – нет,
– говорится в сообщении.
Работа над воплощением программы будет происходить под личным контролем Александра Сырского.