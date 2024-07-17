Це відбувається за безпосереднім дорученням Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Пропозиції й напрацювання, надані під час зустрічі з ним, враховані й уже частково реалізовуються.
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Що це за програма
У генштабі розповіли, що програма "Збереження життя військовослужбовців" – це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.
Особливу увагу приділять:
- удосконаленню підготовки українських захисників;
- підвищенню якості їх навчання;
- покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
- забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.
Водночас важливий аспект реалізації програми – це дії командирів підрозділів, адже вони несуть максимальну відповідальність за збереження життя особового складу.
Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата – найважливіше. Позицію можна повернути, життя – ні,
– мовиться в повідомленні.
Робота над втіленням програми буде відбуватись під особистим контролем Олександра Сирського.