Жители населенных пунктов, мимо которых проезжали автобусы с освобожденными защитниками, поздравляли их с возвращением. Щемящие кадры встречи опубликовали в соцсетях.

Смотрите также "Я до сих пор поверить не могу": эмоциональные кадры после возвращения 95 украинских воинов из плена

Люди встречали освобожденных воинов с флагами

После возвращения из российского плена украинские военные увидели, как десятки взрослых и маленьких украинцев встречали их с флагами.

Люди останавливали автобусы, чтобы поздравить освобожденных защитников с первыми минутами на родной земле.

Украинцы встретили воинов из плена: смотрите видео

Всего в этом обмене Украине удалось вернуть 88 рядовых и сержантов и 7 офицеров. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя и "Азовстали", воин, считавшийся пропавшим без вести, участник "воздушного моста", который добровольно летал на вертолете на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям. А еще среди освобожденных был защитник, который вернулся домой в свой день рождения.