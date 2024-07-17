Из вражеского плена удалось вернуть участника "воздушного моста" на "Азовсталь". Он добровольно согласился лететь на завод, чтобы помочь подразделениям, которые были заблокированы там.

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Кого удалось вернуть

Среди тех, кого обменяли 17 июля – 49 воинов ВСУ. Кроме мужчины, который летал на "Азовсталь", вернули также 2 военных из Воздушных сил. Кроме этого, дома теперь 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, 7 военных из Сил территориальной обороны, 5 пограничников, 2 военных из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Все освобожденные на этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров,

– говорится в сообщении.

Среди наших ребят, которые получили наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них 13 – защитники "Азовстали"), 41 из них был на Донецком направлении, по 9 – на Луганском и Запорожском, по 3 – на Херсонском и Харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Его взяли в плен во время того, как он выдавал гуманитарную помощь.

Большинство из тех, кого удалось обменять, находились в плену с 2022 года. Также среди них есть те, кто считался без вести пропавшими.

Значительное количество украинских бойцов, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующих длительного лечения.

Украина благодарна Объединенным Арабским Эмиратам за содействие и посредничество в подготовке обмена.

С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3 405 человек.