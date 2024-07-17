З ворожого полону вдалося повернути учасника "повітряного мосту" на "Азовсталь". Він добровільно погодився летіти на завод, щоб допомогти підрозділам, які були заблоковані там.

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Кого що вдалося повернути

Серед тих, кого обміняли 17 липня 49 воїнів ЗСУ. Крім чоловіка. який літав на "Азовсталь" повернули також 2 військових із повітряних сил. Крім цього, вдома тепер 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, 7 з Сил територіальної оборони, 5 прикордонників, 2 військових з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів,

– мовиться в повідомленні.

Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них 13 – оборонці "Азовсталі"), 41 воював з них був на Донецькому напрямку, по 9 – на Луганському та Запорізькому, по 3 – на Херсонському та Харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Його взяли у полон під час того, як він видавав гуманітарну допомогу.

Більшість із тих, кого вдалося обміняти, перебували в полоні з 2022 року. Також серед них є ті, хто вважався безвісти зниклими.

Значна кількість українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування.

Україна вдячна Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння та посередництво в підготовці обміну.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей.