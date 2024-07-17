На кадрах можна побачити, як захисник падає на коліна та починає гірко плакати. Відповідне відео у себе в телеграм-каналі опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Якими були перші емоції захисника після повернення на Батьківщину

Емоції захисника, який повернувся з російського полону: дивіться відео

Неможливо стримати почуттів! Вітаємо на Батьківщині!,

– написав Лубінець.

За словами омбудсмена, тепер повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг та їх оглянуть лікарі. Після цього їм буде призначене лікування та реабілітація.

Зауважимо, що посередником у цьому обмінні полоненими виступили Об’єднані Арабські Емірати.

Важливо! Загалом вдалося повернути 3405 українських захисників від початку повномасштабного вторгнення на Батьківщину.

Зауважимо, що серед повернутих з полону – учасник "повітряного мосту", який літав на "Азовсталь". Він добровільно погодився летіти на завод, щоб допомогти підрозділам, які були заблоковані там.