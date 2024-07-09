За його словами, наразі Росія до цього не готова. Про це Лубінець розповів на пресконференції 9 липня.

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Росія наразі не готова до обміну "всіх на всіх"

Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде "великий обмін"? Ні. Поясню чому. Різниця в числах. Так, вона дійсно є. На території Росії набагато більше затриманих громадян України,

– зазначив омбудсмен.

Проте Лубінець наголосив, що сторони обговорюють можливість такого обміну. За його словами, такі розмови Україна веде також із партерами, які підтримують Київ. Проте Росія зараз на це не готова.

Вони готові проводити обмінні процеси, вони готові розмовляти про всі категорії громадян України. Але я не бачу готовності проводити швидкі "великі обміни",

– резюмував Лубінець.