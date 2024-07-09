По его словам, пока Россия к этому не готова. Об этом Лубинец рассказал на пресс-конференции 9 июля.

Смотрите также 5 украинцев во время последнего обмена вернули из Беларуси, – ГУР

Россия пока не готова к обмену "всех на всех"

Верю ли я, что в ближайшем будущем будет "большой обмен" Нет. Объясню почему. Разница в числах. Да, она действительно есть. На территории России гораздо больше задержанных граждан Украины,

– отметил омбудсмен.

Однако Лубинец отметил, что стороны обсуждают возможность такого обмена. По его словам, такие разговоры Украина ведет также с партерами, которые поддерживают Киев. Однако Россия сейчас на это не готова.

Они готовы проводить обменные процессы, они готовы разговаривать обо всех категориях граждан Украины. Но я не вижу готовности проводить быстрые "большие обмены",

– резюмировал Лубинец.