Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

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​Під час останнього обміну полоненими 5 українців повернули з Білорусі

У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок,

– повідомив деталі Юсов.

Відповідно до його слів, це громадяни України, які, як припускають в розвідувальному відомстві, були затримані й утримувались незаконно.

Але внаслідок складної та системної роботи – переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома – це найголовніше,

– підкреслив представник ГУР.

Крім цього, Юсов додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".

"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання", – зазначив Андрій Юсов.