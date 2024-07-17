В этом обмене – все мужчины. Большинство из них находилось в плену с 2022 года.

Смотрите также Из российского плена вернулся 21-летний защитник из Яворова Юрий Кузьмич

Среди освобожденных – защитники "Азовстали" и пропавший без вести

Украинские защитники после того, как ступили на родную землю, сообщили радостные известия своим родным.

Я до сих пор поверить не могу,

– сказал один из них.

На опубликованных кадрах, видно первые эмоции воинов после возвращения домой. Один из них вернулся из плена в свой день рождения.

Воины эмоционально реагировали на возвращение домой: смотрите видео

В целом Украине удалось освободить 88 рядовых и сержантов и 7 офицеров. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и те, кто воевал на Донецком, Луганском, Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях.

Обменяли также одного из моряков, который в начале полномасштабного вторжения находился в составе Макаровской ТрО на Киевщине: его во время выдачи гуманитарной помощи местным жителям взяли в плен буряты.

Среди освобожденных есть и участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям.

Один из возвращенных из плена считался пропавшим без вести.

95 украинских воинов вернулись из плена: смотрите видео

Это уже 54 обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Всего из российского плена удалось вернуть 3405 человек.