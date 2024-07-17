У цьому обміні – усі чоловіки. Більшість з них перебувала у полоні з 2022 року.

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Серед звільнених – оборонці "Азовсталі" та звиклий безвісти

Українські захисники після того, як ступили на рідну землю, сповістили радісні звістки своїм рідним.

Я досі повірити не можу,

– сказав один із них.

На опублікованих кадрах, видно перші емоції воїнів після повернення додому. Один із них повернувся з полону у свій день народження.

Воїни емоційно реагували на повернення додому: дивіться відео

Загалом Україні вдалося звільнити 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та ті, хто воював на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.

Обміняли також одного із моряків, який на початку повномасштабного вторгнення перебував у складі Макарівської ТрО на Київщині: його під час видання гуманітарної допомоги місцевим мешканцям взяли у полон буряти.

Серед звільнених є й учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам.

Один із повернених з полону вважався зниклим безвісти.

95 українських воїнів повернулися з полону: дивіться відео

Це уже 54 обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російського полону вдалося повернути 3405 людей.