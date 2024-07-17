Зауважимо, цього дня багато повернутих уперше за довгий час подзвонили рідним та вже повідомили їм радісну звістку. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримають офіційне сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Український боєць повернувся з полону у свій день народження

Сьогодні наша держава змогла повернути додому 95 українських військовослужбовців. Серед них виявився й Віктор, який у цей день відзначає два свята – звільнення з російського полону та своє 59-річчя.

Для військового Віктора повернення до України стало подарунком на день народження. Йому сьогодні виповнюється 59 років,

– йдеться у повідомленні.

Як розповів чоловік, він потрапив у російський полон у Маріуполі та перебував там понад 2 роки.

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Зауважимо, що серед звільнених воїнів є воїни ЗСУ, Національної гвардії, територіальної оборони та прикордонники. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів. Більшість із них перебувала в полоні країни-агресорки з 2022 року.