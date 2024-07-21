Во время интервью ВВС президент Украины сказал, что сила дипломатии может помочь. Зеленский также отметил, что ему некоторые говорят, мол, что важнее – территория или люди, пишет 24 канал.

Смотрите также ВСУ освободили Сотницкий Казачок, враг зашел в Урожайное: как изменилась линия фронта за неделю

Что сказал Зеленский о людях и территории Украины

Как можно так сравнивать, все это о людях. Люди важны, но это не значит, что можно подарить им (россиянам – 24 Канал) 30% нашей земли,

– сказал Зеленский.

Президент объяснил, что, во-первых, это наша земля, во-вторых, а кто сказал, что россияне не пойдут дальше, ведь они шли дальше.

"Кто сказал, что сработает замораживание конфликта – он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет нас разрушить. Он хочет. Он хочет снова возвращения советского союза под его руководством до конца его дней. В этом весь смысл этого человека", – отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Путин убил более 500 тысяч человек своего государства, то кто сказал, что он не захочет убить еще миллион украинцев.