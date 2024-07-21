За более чем 2 года полномасштабной войны 566 710 солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага в технике

личного состава – 566 710 (+1100) человек,

танков – 8266 (+9),

боевых бронированных машин – 15963 (+46),

артиллерийских систем – 15586 (+44),

РСЗВ – 1121 (+0),

средства ПВО – 896 (+1),

самолетов – 362 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12402 (+52),

крылатые ракеты – 2401 (+0),

корабли /катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 21036 (+68),

специальная техника – 2616 (+9).



Потери врага на фронте в течение минувших суток

Кстати, 9 июля ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области.

СМИ рассказали, что Россия потеряла ряд самолетов Ил-76 из-за того, что использовала некачественные подшипники в шасси. Ведь с 2017 по 2022 год Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ) закупал подшипники по поддельным документам у неизвестного поставщика.